Источник: у хоккеиста «Авангарда» Емелина обнаружены следы наркотических средств

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В анализах хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы опиатов и каннабиноидов.
Источник: у хоккеиста «Авангарда» Емелина обнаружены следы наркотических средств
  • © Официальный сайт ХК «Авангард»

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». В ближайшее время в МВД начнётся проверка. Источник сообщает, что в случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелин будет привлечён к административной ответственности.

Статья 6.9 КоАП РФ предполагает до 5 тыс. рублей штрафа и до 15 суток административного ареста. Если факт употребления наркотических веществ подтвердится, материалы будут переданы в управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) и Главное следственное управление МВД. 

Емелин накануне был госпитализирован в НИИ Склифосовского. По неподтверждённой информации, хоккеисту грозит пересадка печени.

Ранее СМИ назвали предварительный диагноз хоккеиста «Авангарда» Емелина.

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