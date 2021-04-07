СМИ назвали предварительный диагноз хоккеиста «Авангарда» Емелина

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Стал известен предварительный диагноз капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина, который находится в НИИ имени Склифосовского.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у игрока предварительно диагностирована почечно-печёночная недостаточность. Хоккеист при этом отрицает применение запрещённых препаратов.

Напомним, что Емелин был госпитализирован после травмы нижней части тела в матче плей-офф КХЛ с «Ак Барсом». Ему стало плохо после игры. 

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

Ранее «Матч ТВ» опроверг слухи о трансплантации печени у Емелина.

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