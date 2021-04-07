«Матч ТВ» опроверг слухи о трансплантации печени у Емелина

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков опроверг информацию о трансплантации печени у капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина.

По его словам, сейчас игрок находится в НИИ имени Склифосовского, к нему в отделение приходили в том числе врачи из отделения трансплантации.

«Собрались лучшие специалисты клиники. Пока нет точного диагноза. Но и о трансплантации печени не идёт речь. Это делать даже не думают. Как мне рассказали, состояние Емелина сейчас среднее, стабильное. Что он даже вставал с кровати, не так всё плохо», — приводит слова Лысенкова «Матч ТВ».

Напомним, что Емелин был госпитализирован после травмы нижней части тела в матче плей-офф КХЛ с «Ак Барсом». Ему стало плохо после игры.

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

Ранее агент Емелина заявил, что хоккеист пока не выходил с ним на связь.