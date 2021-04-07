Агент Емелина заявил, что хоккеист пока не выходил с ним на связь
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«Я не был в Казани. Я хотел с ним поговорить, звонил ему, но он до сих пор так и не вышел со мной на связь. Пока всю информацию узнаю от генерального менеджера, ну и когда кто-то из журналистов мне позвонит, что-то расскажет. Так я и получаю информацию. Такая ситуация», — цитирует Емелина Sport24.
Напомним, что Емелин был госпитализирован после травмы нижней части тела в матче плей-офф КХЛ с «Ак Барсом». Ему стало плохо после игры.
В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.
Ранее сообщалось, что Емелина готовят к трансплантации печени.