Агент Емелина заявил, что хоккеист пока не выходил с ним на связь

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Владимир Зоркин, агент капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина, признался, что ему пока не удалось пообщаться с защитником после его госпитализации.
Агент Емелина заявил, что хоккеист пока не выходил с ним на связь
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«Я не был в Казани. Я хотел с ним поговорить, звонил ему, но он до сих пор так и не вышел со мной на связь. Пока всю информацию узнаю от генерального менеджера, ну и когда кто-то из журналистов мне позвонит, что-то расскажет. Так я и получаю информацию. Такая ситуация», — цитирует Емелина Sport24.

Напомним, что Емелин был госпитализирован после травмы нижней части тела в матче плей-офф КХЛ с «Ак Барсом». Ему стало плохо после игры.

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

Ранее сообщалось, что Емелина готовят к трансплантации печени.

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