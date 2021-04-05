Губерниев назвал огромной потерей смерть Гендлина

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Владимира Гендлина, который специализировался на боксе.

«Если любительский бокс у меня всегда ассоциировался с Саркисянцем, то Гендлин был голосом профессионального бокса. Мы помним период расцвета тяжёлого веса, все трансляции сопровождались его комментарием, сколько статуэток ТЭФИ завоевал. Это огромная потеря для цеха, фантастический профессионал, влюблённый в спорт. Соболезную близким, нам всем его будет не хватать», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Гендлин скончался в возрасте 84 лет.

Он также являлся мастером спорта по боксу. На любительском ринге он провёл 51 бой и одержал 50 побед. После завершения карьеры Гендлин работал детским тренером.

Ранее Владимир Гомельский отреагировал на новость о смерти Гендлина.