Гомельский отреагировал на новость о смерти Гендлина

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на новость о смерти своего коллеги Владимира Гендлина, который специализировался на боксе.
Гомельский отреагировал на новость о смерти Гендлина
  • РИА Новости

«Владимир Гендлин был в добрых и приятельских отношениях с папой. Когда отец бывал у него, они виделись и друг другу симпатизировали. Я всю жизнь относился к Гендлину с уважением и симпатией. Скорблю, потому что это потеря. Мне этот человек всегда был дорог и подавал очень правильные примеры в жизни», — цитирует Гомельского «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет умер спортивный комментатор Гендлин. 

Он также являлся мастером спорта по боксу. На любительском ринге он провёл 51 бой и одержал 50 побед. После завершения карьеры Гендлин работал детским тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить