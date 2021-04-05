Гомельский отреагировал на новость о смерти Гендлина

Спортивный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на новость о смерти своего коллеги Владимира Гендлина, который специализировался на боксе.

«Владимир Гендлин был в добрых и приятельских отношениях с папой. Когда отец бывал у него, они виделись и друг другу симпатизировали. Я всю жизнь относился к Гендлину с уважением и симпатией. Скорблю, потому что это потеря. Мне этот человек всегда был дорог и подавал очень правильные примеры в жизни», — цитирует Гомельского «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет умер спортивный комментатор Гендлин.

Он также являлся мастером спорта по боксу. На любительском ринге он провёл 51 бой и одержал 50 побед. После завершения карьеры Гендлин работал детским тренером.