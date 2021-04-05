Умер спортивный комментатор Гендлин

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Спортивный комментатор, специализировавшийся на боксе, Владимир Гендлин скончался в возрасте 84 лет.
Умер спортивный комментатор Гендлин
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Как сообщают «Ведомости», 9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт. В тот же день комментатору сделали две операции. Через неделю после них он выписался из больницы, но вскоре вновь почувствовал себя плохо.

Тесты на коронавирус у Гендлина были отрицательными. 26 марта врачи установили наличие антител у комментатора и сделали вывод, что он перенесён коронавирус. Вирус дал осложнение в виде пневмонии.

Владимир Гендлин — мастер спорта по боксу. На любительском ринге он провёл 51 бой и одержал 50 побед. После завершения карьеры Гендлин работал детским тренером.

Ранее сообщалось, что умер бывший гендиректор КамАЗа Николай Бех.

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