Бывший врач «Спартака» оценил сроки восстановления защитника ЦСКА Магнуссона

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона.

«Не знаю истории его травмы и не видел медицинских документов, но по опыту могу сказать, что если речь идёт о полном разрыве ахиллового сухожилия, то вернуться в общую группу ЦСКА Хёрдур Магнуссон сможет через шесть месяцев», — цитирует Вартапетова Sport24.

По мнению врача, защитнику предстоит операция по сшиванию ахиллового сухожилия, после которой средний срок восстановления занимает от пяти до шести месяцев.

Магнуссон получил травму во втором тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1).

В нынешнем сезоне Хёрдур Магнуссон провёл 22 матча за ЦСКА, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия и перенесёт операцию.