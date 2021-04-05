Червиченко — о Зобнине: не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру полузащитника московского клуба и сборной России Романа Зобнина в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2).

«Кстати, мне не понравился тот факт, что Зобнин сыграл на полную катушку, хотя не поехал в сборную. Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех. Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, сборной России не хватало Зобнина в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу с национальной командой Словакии.

«Радует, что он так бился и сражался, но если проецировать это на сборную, то получилось не очень красиво», — добавил он.

После 24-х туров РПЛ «Спартак» набрал 47 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Ростов» с 37-ю очками идёт на 8-й позиции.

Ранее Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком».