Червиченко — о Зобнине: не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру полузащитника московского клуба и сборной России Романа Зобнина в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2).
Червиченко — о Зобнине: не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился
  • РИА Новости

«Кстати, мне не понравился тот факт, что Зобнин сыграл на полную катушку, хотя не поехал в сборную. Человек был на травме, а сейчас выглядел лучше всех. Не захотел убиваться за свою страну, а за «Спартак» убился», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, сборной России не хватало Зобнина в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу с национальной командой Словакии.

«Радует, что он так бился и сражался, но если проецировать это на сборную, то получилось не очень красиво», — добавил он.

После 24-х туров РПЛ «Спартак» набрал 47 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Ростов» с 37-ю очками идёт на 8-й позиции.

Ранее Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком».

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