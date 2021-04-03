25 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Детройт» в матче НХЛ
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Росса Колтона и Брейдена Пойнта. Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.
«Детройт» ответил голом Адама Эрни.
В параллельном матче «Бостон Брюинз» со счётом 7:5 взял верх над «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что голкипер «Далласа» Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.