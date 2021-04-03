25 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Детройт» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Росса Колтона и Брейдена Пойнта. Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

«Детройт» ответил голом Адама Эрни.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» со счётом 7:5 взял верх над «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что голкипер «Далласа» Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ.

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