Источник: «Спартак» намерен приобрести футболиста сборной Турции за €32 млн

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции по футболу Озан Туфан может перейти в московский «Спартак».

Об этом сообщает mynet. По информации источника, красно-белые готовы заплатить за трансфер 26-летнего футболиста €32 млн. Отмечается, что в случае успешного завершения данной сделки сумма будет выплачена в рассрочку.

Туфан перешёл в «Фенербахче» из «Бурсаспора» в 2015 году. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил пять голов и отдал пять результативных передач. С 2014 года Туфан вызывается в национальную команду страны.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на желание Фернандо вернуться в клуб.