В «Спартаке» отреагировали на желание Фернандо вернуться в клуб

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал слова агента бразильского полузащитника Фернандо о желании вернуться в московский клуб.

«Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться. Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год, отыграв в 98 матчах и записав в свой актив 12 голов и 10 результативных передач.

Ранее агент заявил, что Фернандо хочет вернуться в «Спартак».