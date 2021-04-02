Агент заявил, что Фернандо хочет вернуться в «Спартак»
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«Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — приводит слова Де Фарии «Спорт-Экспресс».
29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год, отыграв в 98 матчах и записав в свой актив 12 голов и 10 результативных передач.
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