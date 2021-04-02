Дзюба рассказал, как в «Спартаке» его отговорили качать мышцы

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Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, как в московском «Спартаке» его отговорили качать мышцы.
Дзюба рассказал, как в «Спартаке» его отговорили качать мышцы
  • globallookpress.com

Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно. В «Спартаке» был массажист Серёжа Семакин — он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артём, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?» Он ответил: «В футболе тебе это не надо». Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Всё-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело», — заявил Дзюба в интервью, видеозапись которого была опубликована в Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

32-летний Дзюба является воспитанником «Спартака», за который он выступал с 2006 по 2015 год.

Ранее Дзюба рассказал, когда понял, что хочет стать профессиональным футболистом.

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