Дзюба рассказал, когда понял, что хочет стать профессиональным футболистом

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба признался, что захотел стать профессиональным футболистом после того, как получил первую зарплату в московском «Спартаке».

«Первый раз понял, когда в дублирующий состав «Спартака» попал. Нас перешло туда человек 13, признали лучшим годом школы. Сказали, что мы чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас это было событие, потому что было много хороших годов. Когда я первый раз получил зарплату — $400 или $500, — то подумал: «Ничего себе! За это ещё и платят». Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с самого детства. И тогда я понял, что надо переключаться. Самый трудный переход — с юношеского футбола на мужской. Но я как-то сразу осознал — ты понимаешь, что это уже другое», — заявил Дзюба в интервью, видеозапись которого была опубликована в Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Артём Дзюба является воспитанником «Спартака», за который он выступал с 2006 по 2015 год.

Ранее Мостовой выразил мнение, что проблема выступления молодёжной сборной России — в высоких зарплатах игроков.