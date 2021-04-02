Дзюба рассказал, когда понял, что хочет стать профессиональным футболистом

Короткая ссылка
Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба признался, что захотел стать профессиональным футболистом после того, как получил первую зарплату в московском «Спартаке».
Дзюба рассказал, когда понял, что хочет стать профессиональным футболистом
  • РИА Новости

«Первый раз понял, когда в дублирующий состав «Спартака» попал. Нас перешло туда человек 13, признали лучшим годом школы. Сказали, что мы чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас это было событие, потому что было много хороших годов. Когда я первый раз получил зарплату — $400 или $500, — то подумал: «Ничего себе! За это ещё и платят». Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с самого детства. И тогда я понял, что надо переключаться. Самый трудный переход — с юношеского футбола на мужской. Но я как-то сразу осознал — ты понимаешь, что это уже другое», — заявил Дзюба в интервью, видеозапись которого была опубликована в Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Артём Дзюба является воспитанником «Спартака», за который он выступал с 2006 по 2015 год.

Ранее Мостовой выразил мнение, что проблема выступления молодёжной сборной России — в высоких зарплатах игроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить