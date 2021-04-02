Мостовой считает, что проблема выступления молодёжной сборной России — в высоких зарплатах игроков

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о причинах вылета молодёжной команды страны с чемпионата Европы — 2021.

«Я ещё до матча говорил, что датчане в порядке. Знаете, в чём ошибка? Нельзя заранее петь дифирамбы сборной. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А у нас перехваливают. Вот потому мы и получаем 0:3 от Дании. И это в матче, в котором мы сами должны были победить с таким счётом. Я после Исландии говорил: «Успокойтесь, мы ещё ничего не выиграли, впереди две сборные, которые выше классом». Многие из футболистов молодёжной сборной уже не первый год выступают в РПЛ. Просто к ним спокойно нужно относиться — они обычные ребята. Я когда во Франции играл, там несколько игроков молодых было очень сильных. И им было по 18 лет. Там, оказывается, был такой закон, что до 21 года — 22 лет (футболист. — RT) не имеет права получать контракт больше определённой суммы. Они нормально реагировали, пахали, чтобы больше зарабатывать. А у нас возьмите состав молодёжки — там наверняка зарплаты такие нехилые. Вот проблема ещё и в этом», — цитирует Мостового «Российская газета».

Команда Михаила Галактионова проиграла сверстникам из Дании (0:3) и не попала в плей-офф чемпионата Европы.

Ранее Галактионов выступил с заявлением после вылета молодёжной сборной России с Евро-2021.