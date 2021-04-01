Галактионов выступил с заявлением после вылета молодёжной сборной России с Евро-2021

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов опубликовал пост в соцсетях после вылета с чемпионата Европы 2021 года.
Галактионов выступил с заявлением после вылета молодёжной сборной России с Евро-2021
  • © РФС

«Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился... У каждого начала есть своя концовка: команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает свое выступление в молодёжной сборной. Всегда говорил — выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе! Появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты», — написал Галактионов в Instagram.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее Пономарёв раскритиковал молодёжную сборную России после вылета с Евро-2021.

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