Пономарёв раскритиковал молодёжную сборную России после вылета с Евро-2021

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Бывший нападающий московского ЦСКА Владимир Пономарёв подверг критике молодёжную сборную России по футболу после вылета с Евро-2021.
Пономарёв раскритиковал молодёжную сборную России после вылета с Евро-2021
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Некуда падать — уже достигли дна. Это полное безобразие, почему ребята такие слабенькие? Впечатление, что они окончили ремесленное училище, а выходят бороться против всесторонне подготовленных соперников, уровень которых выше на голову», — цитирует Пономарёва «Советский спорт».

Он отметил, что уровень игры национальной команды был очень низким. По его мнению, на данный момент в российских академиях не развивают никаких индивидуальных качеств у футболистов.

«Пас дают только тому, кого видят. Лишь бы наверняка, лишь бы не ошибиться», — сказал Пономарёв.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее защитник Наир Тикнизян извинился за поражение молодёжной сборной России от Дании.

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