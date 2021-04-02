Якимушкин: футболисты могут два пенальти профукать, а получают больше лыжников

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Российский лыжник Иван Якимушкин высказался на тему заработков в лыжных гонках.
Якимушкин: футболисты могут два пенальти профукать, а получают больше лыжников
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Спортсмены из менее публичных видов спорта зарабатывают, думаю, поменьше. А какие-нибудь футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать жёстко, получают больше, чем вся Федерация лыжных гонок России и все лыжники вместе взятые», — цитирует Якимушкина Sport24.

По мнению лыжника, не всё зависит от зрительского интереса к спорту.

«Шутки шутками, а возможность хорошо заработать самим у нас тоже есть, так что мне жаловаться не на что», — сказал он.

Якимушкин считает, что для привлечения зрительского внимания к лыжным видам спорта нужно, чтобы другие страны были более конкурентоспособны.

«Будет здорово, если китайцы смогут удивить на домашних Олимпийских играх и дальше будут выступать на высоком уровне. Там точно много новой аудитории можно привлечь», — добавил лыжник.

Иван Якимушкин — серебряный призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта 2021 года.

Ранее Якимушкин прокомментировал свой провал в эстафете на чемпионате мира.

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