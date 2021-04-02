Якимушкин прокомментировал свой провал в эстафете на чемпионате мира

Российский лыжник Иван Якимушкин ответил на вопрос о своём провале в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе.

«Сделать отставание меньше точно можно было бы. Если брать собственное состояние, то за два дня до разделки я активно готовился к эстафете, провёл двухчасовую тренировку классикой утром, сделал силовую в зале вечером. Затем узнал, что у Дениса Спицова перелом, у меня есть возможность бежать», — цитирует лыжника Sport24.

По мнению Якимушкина, ему стоило отказаться от гонки, потому что бороться с норвежскими лыжниками за призы он мог бы только в идеальном состоянии.

«Если говорить про лыжи, то в Оберстдорфе из-за погодных условий для откатки на трассу не пускали сервисменов вместе со спортсменами. Для меня утром было подготовлено три пары, из которых я должен был выбрать одну на гонку», — сказал он.

Якимушкин отмечает, что он благодарен партнёрам по сборной России за поддержку.

«В разное время многие лыжники через такое проходят. Елена Валерьевна Вяльбе сказала, что на данный момент это был объективно уровень нашей сборной, мы завоевали то место, которое действительно наше», — добавил лыжник.

Иван Якимушкин имел преимущество на втором этапе, после того как первый этап прошёл Алексей Червоткин, но в итоге растерял его и сильно отстал от других лыжников. Сборная России заняла второе место.

Ранее сообщалось, что Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.