Онопко считает, что на молодёжную сборную России повлияли тактические ошибки
- РИА Новости
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«Тактические ошибки в обороне сломили нашу команду. Честно, думал, что по другому сценарию будет развиваться игра. У нас практически ничего не было в атаке. Им психологически тяжело было осознавать, что нужно забить четыре мяча после двух пропущенных», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что во втором тайме россияне действовали совсем по-другому и было ощущение, будто команда потеряла веру в себя. Кроме того, специалист считает, что данное поражение говорит об уровне российского футбола.
«Критиковать нет смысла, нужно дальше идти. Такой у нас сейчас уровень молодёжной сборной. У Дании очень хороший подбор игроков. Школа у них хорошая, тренер — испанец», — добавил Онопко.
Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).
Ранее Денис Макаров извинился за разгромное поражение молодёжной сборной России от Дании.