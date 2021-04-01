Онопко считает, что на молодёжную сборную России повлияли тактические ошибки

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Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение молодёжной сборной России по футболу от Дании на чемпионате Европы 2021 года.
Онопко считает, что на молодёжную сборную России повлияли тактические ошибки
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Тактические ошибки в обороне сломили нашу команду. Честно, думал, что по другому сценарию будет развиваться игра. У нас практически ничего не было в атаке. Им психологически тяжело было осознавать, что нужно забить четыре мяча после двух пропущенных», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что во втором тайме россияне действовали совсем по-другому и было ощущение, будто команда потеряла веру в себя. Кроме того, специалист считает, что данное поражение говорит об уровне российского футбола.

«Критиковать нет смысла, нужно дальше идти. Такой у нас сейчас уровень молодёжной сборной. У Дании очень хороший подбор игроков. Школа у них хорошая, тренер — испанец», — добавил Онопко.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее Денис Макаров извинился за разгромное поражение молодёжной сборной России от Дании.

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