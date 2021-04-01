Онопко считает, что на молодёжную сборную России повлияли тактические ошибки

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение молодёжной сборной России по футболу от Дании на чемпионате Европы 2021 года.

«Тактические ошибки в обороне сломили нашу команду. Честно, думал, что по другому сценарию будет развиваться игра. У нас практически ничего не было в атаке. Им психологически тяжело было осознавать, что нужно забить четыре мяча после двух пропущенных», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что во втором тайме россияне действовали совсем по-другому и было ощущение, будто команда потеряла веру в себя. Кроме того, специалист считает, что данное поражение говорит об уровне российского футбола.

«Критиковать нет смысла, нужно дальше идти. Такой у нас сейчас уровень молодёжной сборной. У Дании очень хороший подбор игроков. Школа у них хорошая, тренер — испанец», — добавил Онопко.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее Денис Макаров извинился за разгромное поражение молодёжной сборной России от Дании.