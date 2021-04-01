Макаров извинился за разгромное поражение молодёжной сборной России от Дании

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Полузащитник молодёжной сборной России по футболу Денис Макаров высказался о поражении от Дании на чемпионате Европы 2021 года.
Макаров извинился за разгромное поражение молодёжной сборной России от Дании
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Не знаю, что не получалось. Я думаю, мы были к этому не готовы. Приносим извинения всей стране, родным. Не ожидали такого накала со стороны соперника, значит, физически были не готовы к этому турниру», — сказал Макаров в эфире «Матч ТВ».

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал вылет молодёжной сборной России с Евро-2021.

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