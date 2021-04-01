Федун о поражении молодёжной сборной: чересчур много фанфар было после Исландии

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал вылет молодёжной сборной России по футболу с чемпионата Европы 2021 года.
Федун о поражении молодёжной сборной: чересчур много фанфар было после Исландии
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен. Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодёжной», — цитирует Федуна Sport24.

По его мнению, в молодёжной команде есть неплохие игроки, но датчане играли на совсем другом уровне.

«Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать вывод», — сказал Федун.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее полузащитник российской команды Артём Голубев заявил, что допустил две детские ошибки в матче с молодёжной сборной Дании.

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