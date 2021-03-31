Голубев заявил, что допустил две детские ошибки в матче с молодёжной сборной Дании

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Полузащитник молодёжной сборной России Артём Голубев поделился эмоциями после поражения от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Голубев заявил, что допустил две детские ошибки в матче с молодёжной сборной Дании
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Эмоции плохие. Не выполнили задачу, не вышли из группы. Если лично брать свою игру, допустил две голевые ошибки — поплатились. Я думаю, играли хорошо, просто детские ошибки допустил», — сказал Голубев в эфире канала «Матч ТВ».

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о своём возможном уходе с поста после поражения от Дании.

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