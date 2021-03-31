Галактионов: тяжело сказать, продолжу ли тренировать молодёжную сборную России

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о своём возможном уходе с поста после поражения от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Галактионов: тяжело сказать, продолжу ли тренировать молодёжную сборную России
  • © РИА Новости / Михаил Киреев

«Сейчас тяжело сказать, продолжу ли работу в молодёжной сборной России. После турнира надо проанализировать ошибки. С одной стороны, хорошо, что впервые за столько лет сыграли в финальной части чемпионата Европы, с другой — мы ставили для себя максимальные задачи, хотели выйти из группы. Так или иначе, выигрываем мы вместе и проигрываем тоже вместе. Я являюсь частью команды, а команда — часть меня», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее Галактионов рассказал, над чем нужно работать молодёжной сборной России.

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