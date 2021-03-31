Галактионов рассказал, над чем нужно работать молодёжной сборной России

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, над чем нужно работать команде после поражения от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Галактионов рассказал, над чем нужно работать молодёжной сборной России
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«Матч с Данией — отображение нашего уровня? Штампы, наверное, не совсем правильно ставить. Склонен говорить о том, что это тот пример, к которому нужно стремиться и в нашем чемпионате: играть более динамично, уметь справляться с таким давлением, какое было сегодня и в игре с французами, выходить из под него без брака. Над этим нашим ребятам нужно работать в дальнейшем», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее тренер молодёжной сборной России по футболу прокомментировал вылет с ЧЕ-2021.

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