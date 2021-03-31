Тренер молодёжной сборной России по футболу прокомментировал вылет с ЧЕ-2021

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о поражении от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Тренер молодёжной сборной России по футболу прокомментировал вылет с ЧЕ-2021
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«Пропустили два быстрых необязательных мяча. В целом, к сожалению, не смогли противопоставить тот скоростной футбол, который нам предложили датчане. Мы стремимся к этому, но сегодня у нас превалировали длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание на том, что нужно быстро двигать мяч и быстрее принимать решения. Но сложилось так, как сложилось», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее Данил Глебов рассказал, в чём Дания превзошла молодёжную сборную России по футболу.

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