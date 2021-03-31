Глебов рассказал, в чём Дания превзошла молодёжную сборную России по футболу

Полузащитник молодёжной сборной России по футболу Данил Глебов прокомментировал крупное поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«В чём они нас превзошли? Мы давали им много пространства, не играли плотно, не висели на ноге. Из-за этого датчане спокойно принимали мяч. Если бы мы действовали плотнее с каждым футболистом, то был бы совсем другой матч. Общее впечатление от турнира после такого старта? Без комментариев», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее молодёжная сборная России по футболу разгромно проиграла Дании и вылетела с ЧЕ-2021.