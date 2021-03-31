«Зенит» потратил в 2020 году более €8 млн на вознаграждения посредникам

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал данные о вознаграждениях, которые были выплачены клубами посредникам в 2020 году.
«Зенит» потратил в 2020 году более €8 млн на вознаграждения посредникам
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, больше всех на услуги агентов потратил петербургский «Зенит» — более €8 млн.

Расходы «Локомотива» на посредников составили более €5,6 млн, «Рубина» — €4,6 млн, «Спартака» — €4,5 млн, «Динамо» — более €4,3 млн, ЦСКА — €3 млн, «Ростова» — около €1,16 млн, «Краснодара» — более €1,1 млн.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 23 туров, набрав 48 очков. На второй позиции располагается «Спартак» (44), а на третьей — «Локомотив» (40).

Ранее агент Себастьяна Дриусси опроверг возвращение футболиста «Зенита» в «Ривер Плейт».

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