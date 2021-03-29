Агент Дриусси опроверг возвращение футболиста «Зенита» в «Ривер Плейт»

Футбольный агент Эрнан Берман, представляющий интересы форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявил, что его клиент пока не определился со своим будущим.

«Это неправда, что Дриусси вернётся летом в «Ривер Плейт». Пока что он остаётся в «Зените». На данный момент нам не поступало предложений по нему от других клубов», — цитирует агента Sport24.

Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за €15 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл за петербуржцев 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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