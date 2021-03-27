Малафеев высказался о старте сборной России в отборочном турнире к ЧМ-2022

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Бывший голкипер сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Словении (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Малафеев высказался о старте сборной России в отборочном турнире к ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Соперники, которые были обыграны, по зубам сборной России. Говорить о каком-то подъёме команды, победив сборную Мальты, которая занимает 170-е место в рейтинге УЕФА, как-то странно. Матчи с такими коллективами должны выигрываться невзирая ни на что. Словения — интересная команда. В целом она имела все шансы свести матч вничью. Задел сделали неплохой, но, безусловно, вся борьба впереди», — сказал Малафеев «Спорт-Экспрессу».

Россияне, выиграв оба матча на старте квалификации, занимают первое место в своей группе.

Ранее сообщалось, что Дзюбе остался один мяч до рекорда Кержакова по голам за сборную России.

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