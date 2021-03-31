Глава «Самбо-70» объяснил свои высказывания в адрес Рудковской

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал свои высказывания о продюсере Яне Рудковской, жене двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Меня тут развели на абсолютно ненужный разговор, написали, что я чуть ли не муж Этери Георгиевны и мы живём вместе. Возмущению не было предела! Уже коснулись моей семьи! Я влез вот в эту молодую кухню и стал объяснять, рассказывать… А так у нас всё отлично. Рудковская же сказала, что я чуть ли не живу с Тутберидзе. Дураков много, а жизни мало», — приводит слова Лайшева РИА Новости.

Он отметил, что в его окружении одобрительно отнеслись к его высказываниям в адрес Рудковской.

«Отзывы я получил только положительные, что я молодец и правильно сказал в её адрес. Но вот этой рекламы мне не нужно. Это нужно им, молодым, которые не умеют работать, а только воруют учеников друг у друга. Мы работаем каждый день и даём результат стране. Это самое главное», — добавил глава «Самбо-70».

Ранее сообщалось, что Рудковская ответила на оскорбление гендиректора «Самбо-70» Лайшева.