Мишина призналась, тяжело ли ей кататься с высоким партнёром

Чемпионка мира по фигурному катанию в соревновании пар Анастасия Мишина рассказала, насколько непросто ей кататься с высоким партнёром Александром Галлямовым.

«Лично мне с высоким, наоборот, легче. Я вообще как-то больше доверяю сильным и высоким мальчикам, нежели небольшим. Вот когда смотрю на китайские или японские пары, где оба партнёра маленькие, становится реально страшно. Постоянно думаю: а вдруг мальчик выкинет девочку так, что она не докрутит, упадёт, с подкрутки прилетит локтем или получит какую-то другую травму. А Саше я доверяю», — рассказала спортсменка в интервью RT.

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