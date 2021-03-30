Олимпийский чемпион Тараканов станет членом Зала славы ФИБА

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Олимпийский чемпион Сергей Тараканов был избран в Зал славы Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА).
Олимпийский чемпион Тараканов станет членом Зала славы ФИБА
  • РИА Новости

«Ваши медали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также многочисленные достижения в клубном баскетболе во многом поспособствовали прогрессу нашей игры как в вашей стране, так и по всему миру», — говорится в письме ФИБА, которое цитирует пресс-служба Федерации баскетбола России.

За спортивную карьеру Тараканов становился победителем Олимпиады-1988, выигрывал золотую и серебряную медали первенства мира, а также трижды становился чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что тренер баскетбольной команды из Санкт-Петербурга умер во время матча.

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