Боброва объяснила своё высказывание про Тутберидзе

Российская фигуристка Екатерина Боброва объяснила свои слова про тренера Этери Тутберидзе.

«Ожидала ли я, что журналисты вырвут из контекста одно слово и перевернут с ног на голову посыл, который я несла? Нет! Честность перед собой и своей аудиторией — один из моих основополагающих принципов. Этого правила я придерживаюсь и в общении с журналистами. Мне всегда было сложно уйти от ответа, и я предпочитала высказать своё мнение, если меня о нём спросили», — написала Боброва на своей странице в Instagram.

Фигуристка отметила, что за большими достижениями в спорте стоят труд и дисциплина.

«С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор — беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу. Это непростой путь ежедневных тренировок на износ, строжайших диет и жесточайшей дисциплины. Идя в большой спорт, все понимают правила игры», — написала она.

Боброва выразила благодарность своим тренерам, которые воспитали её в условиях тотальной строгости.

«Несмотря на методы воспитания, которые могут показаться жестокими, каждый тренер любит своего ученика и верит в него. Именно поэтому вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает, кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны», — добавила фигуристка.

Также она отметила, что в России исторически жёсткая и потому такая сильная спортивная школа, которая приводит спортсменов к победе. Она считает, что примером тому является чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме, где три российские фигуристки заняли весь пьедестал в одиночном катании.

«Я не давала негативную оценку тренерскому методу Этери Георгиевны. Я лишь подчеркнула особо требовательный подход — он выше и жёстче, чем в других школах. И результаты говорят сами за себя. Она вырастила олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — подытожила Боброва.

В интервью «Собеседнику» Боброва сказала: «Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребёнок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо».

Ранее сообщалось, что Боброва высказалась о методах работы Тутберидзе.