«Миннесота» Капризова проиграла «Сан-Хосе» по буллитам

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«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Миннесота» Капризова проиграла «Сан-Хосе» по буллитам
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась серией буллитов со счётом 4:3.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Радим Шимек и Эрик Карлссон (2). В составе «Миннесоты» — Маркус Юханссон, Ник Бонино и Кевин Фиала.

Победный буллит на свой счёт записал Карлссон.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут 55 секунд, не отметился результативными действиями и не сумел реализовать штрафной бросок в серии буллитов.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.

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