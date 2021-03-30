«Миннесота» Капризова проиграла «Сан-Хосе» по буллитам

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась серией буллитов со счётом 4:3.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Радим Шимек и Эрик Карлссон (2). В составе «Миннесоты» — Маркус Юханссон, Ник Бонино и Кевин Фиала.

Победный буллит на свой счёт записал Карлссон.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут 55 секунд, не отметился результативными действиями и не сумел реализовать штрафной бросок в серии буллитов.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.