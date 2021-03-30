Орлов раскритиковал ЦСКА и «Спартак» за подписание Рондона и Промеса

Короткая ссылка
Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем ЦСКА Саломоне Рондоне и нападающем «Спартака» Квинси Промесе.
Орлов раскритиковал ЦСКА и «Спартак» за подписание Рондона и Промеса
  • РИА Новости

«Саломон Рондон и Квинси Промес приехали доигрывать сюда. А надо ли это нам, нашему футболу российскому, чтобы приезжали такие, как Клаудио Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых?» — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live» на своём YouTube-канале.

По мнению комментатора, тема возрастных легионеров в российском футболе является очень серьёзной.

«Квинси Промес сейчас под судом, его судить будут, он ножом кого-то ударил. Я думаю, нечаянно, на каких-то посиделках. Столько всего всякого. Если углубляться туда, это не может ни в коем случае сопоставляться с игрой футболистов, и идеализировать не надо. Может быть, когда мы влюбляемся в игрока, мы хотим, чтобы он стал нашим кумиром и ему было хорошо», — добавил он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рондон провёл за ЦСКА четыре матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Промес провёл четыре встречи за «Спартак», стал автором двух голов и одного ассиста.

Ранее Орлов назвал позором для молодых футболистов игру Жиркова за сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить