Орлов раскритиковал ЦСКА и «Спартак» за подписание Рондона и Промеса

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем ЦСКА Саломоне Рондоне и нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Саломон Рондон и Квинси Промес приехали доигрывать сюда. А надо ли это нам, нашему футболу российскому, чтобы приезжали такие, как Клаудио Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых?» — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live» на своём YouTube-канале.

По мнению комментатора, тема возрастных легионеров в российском футболе является очень серьёзной.

«Квинси Промес сейчас под судом, его судить будут, он ножом кого-то ударил. Я думаю, нечаянно, на каких-то посиделках. Столько всего всякого. Если углубляться туда, это не может ни в коем случае сопоставляться с игрой футболистов, и идеализировать не надо. Может быть, когда мы влюбляемся в игрока, мы хотим, чтобы он стал нашим кумиром и ему было хорошо», — добавил он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рондон провёл за ЦСКА четыре матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Промес провёл четыре встречи за «Спартак», стал автором двух голов и одного ассиста.

Ранее Орлов назвал позором для молодых футболистов игру Жиркова за сборную России.