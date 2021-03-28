Орлов назвал позором для молодых футболистов игру Жиркова за сборную России

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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игроках сборной России по футболу после матча квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.
Орлов назвал позором для молодых футболистов игру Жиркова за сборную России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По его мнению, в национальной команде собраны игроки «одного эпизода».

«Миранчук опять особо ничего не показал. А вы видели, что творил его одноклубник Иличич? Четверых накрутил! Откуда у него силы? И почему у наших ребят их нет?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Как считает эксперт, в клубах должны делать выводы после провалов в еврокубках, а тренерам команд необходимо расти и добиваться прогресса своих подопечных.

«Наши защитники не впечатляют. Жирков? Сам факт, что он продолжает играть, — это же позор для молодых! Почему до сих пор никто его не вытеснил из состава? Юрий и рад бы, наверное, уже уйти, но альтернативы нет», — сказал Орлов.

Сборная России обыграла Словению со счётом 2:1 и стала лидером своей группы, набрав шесть очков.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему поставил Жиркова в стартовый состав на игру со Словенией.

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