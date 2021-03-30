«Манчестер Сити» установит статую в честь Агуэро у домашнего стадиона

Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак сообщил, что клуб установит статую у домашнего стадиона в честь нападающего команды Серхио Агуэро.

«Я с огромным удовольствием объявляю, что мы закажем статую Серхио, которая будет стоять на нашем стадионе рядом с фигурами Сильвы и Компани, работа над которыми ведется. С нетерпением ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона», — приводит слова аль Мубарака официальный сайт клуба.

Он отметил, что вклад Агуэро в успехи команды трудно переоценить и назвал аргентинца легендой, которая навсегда останется в памяти болельщиков.

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Он забил 257 мячей и отметился 73 результативными передачами в 384 матчах.

Ранее Агуэро объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона.