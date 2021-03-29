Тарпищев рассказал, почему у Медведева начались судороги во время матча с Попыриным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев проанализировал встречу первой ракетки России Даниила Медведева с австралийцем Алексеем Попыриным, во время которой у россиянина начались судороги.

«Медведев сам себя довёл до такого состояния, это однозначно. Даниил должен был побеждать в этом матче раньше. Во втором сете при счёте 5:3 он небрежно отнёсся к своей подаче, а потом не сумел использовать преимущество на приёме. Может быть, это и хорошо, поскольку такие матчи нужны для того, чтобы нервная система устоялась. Также необходимо понимать, от чего судороги у Медведева. Это не от неготовности, а, скорее всего, от нервной системы или селезёнки, а может, от быстрого сахара. Вопрос питания, с которым надо разобраться. По игре Медведев выглядел неплохо, не хватило только собранности в ответственные моменты. Любой такой матч — это урок на будущее. Выиграл, мог победить легче, но в Майами матчи играются через день. С восстановлением проблем не должно быть», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Медведев в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США) обыграл Попырина со счётом 7:6, 6:7, 6:4. В 1/8 финала российского теннисиста ждёт встреча с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее Медведев рассказал о судорогах на турнире ATP в Майами.