Медведев рассказал о судорогах на турнире ATP в Майами

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексеем Попыриным из Австралии в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.
Медведев рассказал о судорогах на турнире ATP в Майами
  • Reuters

«Думаю, даже победа в финале Большого шлема в трёх сетах не принесёт чувство того, что я испытал после матчбола. Думал только об одном — это не упасть. Потому что если бы упал, то уже не встал бы. В некоторых моментах хотел просто лечь и сказать, что всё кончено. Но я не мог себе такого позволить», — цитирует Медведева сайт ATP.

Теннисист отмечает, что в конце встречи он почти не мог ходить.

«Ноги не слушались. Я не мог их согнуть, не мог выпрямить, не мог сделать и шага больше чем на 10 см», — добавил он.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Тиафо в 1/8 финала турнира ATP в Майами.

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