Овечкин вышел на шестое место по голам в равных составах в истории НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин забросил шайбу в равных составах в 456-й раз в карьере, повторил достижение американского нападающего Бретта Халла и вышел на шестое место в истории НХЛ по этому показателю. Рекордсмен — канадский нападающий Уэйн Гретцки (617).

Ранее сообщалось, что шайба и передача Тарасенко не помогли «Сент-Луису» победить «Анахайм» в НХЛ.