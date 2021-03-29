Шайба и передача Тарасенко не помогли «Сент-Луису» победить «Анахайм» в НХЛ
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Блюз» забили Райан О’Райлли и Владимир Тарасенко, первавший свою семиматчевую безголевую серию, а также записавший в свой актив голевую передачу.
Победу «Анахайму» принесли шайбы Кэма Фаулера, Адама Хенрика и Джоша Мэнсона, отличившегося в овертайме.
Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ.