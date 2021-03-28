Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

Победу «Кэпиталз» принесли шайбы оформившего дубль Тома Уилсона, а также Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, и Ти Джея Оши. Дмитрий Орлов записал в свой актив две голевые передачи. Голкипер Илья Самсонов отразил 16 из 20 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» ответили двумя шайбами Колина Блэквелла, и голами Алекси Лафренье и Криса Крайдера. Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Тампу».

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