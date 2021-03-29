Максименко считает, что молодёжная сборная России неплохо смотрелась в матче с Францией

Голкипер молодёжной сборной России по футболу Александр Максименко прокомментировал поражение от национальной команды Франции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«Все ожидали тяжёлой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли ещё злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит. Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании», — приводит слова Максименко «Матч ТВ».

Он отметил, что команде предстоит проанализировать свою игру.

«Надо стать злее. Надо выходить на Данию и на 200% вкладываться, — добавил голкипер.

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах.

По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка.

Ранее Галактионов заявил, что ему не за что упрекнуть игроков молодёжной сборной России после матча с Францией.