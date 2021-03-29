Максименко считает, что молодёжная сборная России неплохо смотрелась в матче с Францией
«Все ожидали тяжёлой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли ещё злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит. Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании», — приводит слова Максименко «Матч ТВ».
Он отметил, что команде предстоит проанализировать свою игру.
«Надо стать злее. Надо выходить на Данию и на 200% вкладываться, — добавил голкипер.
Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах.
По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка.
Ранее Галактионов заявил, что ему не за что упрекнуть игроков молодёжной сборной России после матча с Францией.