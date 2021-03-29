Галактионов заявил, что ему не за что упрекнуть игроков молодёжной сборной России после матча с Францией

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал поражение от национальной команды Франции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«Мы играли на равных. Второй тайм по нашему мнению превосходили соперника. Не хватило остроты в завершающей стадии. Были подходы, но не доводили до ударов. Мы приняли и выдержали темп соперника, старались прессинговать и не отходить от футбола, который показывали в первой игре. Упрекнуть ребят нельзя. Проиграли, результат неудовлетворительный», — заявил Галактионов на пресс-конференции.

Он отметил, что не может сказать, что французы ничего не показала в матче с его подопенчыми.

«Они хорошо играли на мяче, во взаимодействиях. Мы были готовы к тому, как они будут обороняться. Полумоменты по взаимодействию проходили, Но остроты командной, чтобы вывести партнёра под удар, было не так много. Надо было быть понастырнее понаглее», — добавил специалист.

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах.

По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что арбитр Федотов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота молодёжной сборной России.