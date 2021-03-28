«Питтсбург» победил «Айлендерс», Варламов и Сорокин пропустили шесть шайб на двоих

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пейнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Питсбурга» заброшенными шайбами отметились Фредерик Годро, Эван Родригес, Сидни Кросби и Брайан Раст (3). В составе «Айлендерс» — Мэтью Барзал, Энтони Бовиллье и Джордан Эберле.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропускал игру из-за травмы.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил четыре шайбы. Во втором периоде Сорокина заменил его соотечественник Семён Варламов, который пропустил две шайбы.

Ранее сообщалось, что 35 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Филадельфии» в НХЛ.