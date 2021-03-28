35 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Филадельфии» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Флайерз» принесли шайбы Мики Зибанеджада и Самуэля Морена. Иван Проворов очков не набрал.

«Рейнджерс» ответил голом Игоря Шестёркина. Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ.

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