35 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Филадельфии» в НХЛ
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Флайерз» принесли шайбы Мики Зибанеджада и Самуэля Морена. Иван Проворов очков не набрал.
«Рейнджерс» ответил голом Игоря Шестёркина. Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ.