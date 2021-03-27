Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 4:0. Таким образом, в последних десяти играх на счету россиянина десять голов.

Второй звездой дня стал форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Дворак, а третьей — российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, отразивший 24 броска. 

Ранее тренер «Вашингтона» предположил, что именно заставляет Овечкина прогрессировать.

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