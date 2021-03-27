Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 4:0. Таким образом, в последних десяти играх на счету россиянина десять голов.
Второй звездой дня стал форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Дворак, а третьей — российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, отразивший 24 броска.
Ранее тренер «Вашингтона» предположил, что именно заставляет Овечкина прогрессировать.