Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 4:0. Таким образом, в последних десяти играх на счету россиянина десять голов.

Второй звездой дня стал форвард «Аризоны Койотс» Кристиан Дворак, а третьей — российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, отразивший 24 броска.

Ранее тренер «Вашингтона» предположил, что именно заставляет Овечкина прогрессировать.