Тренер «Вашингтона» предположил, что именно заставляет Овечкина прогрессировать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

«Этот парень заставляет гордиться своей игрой и своим умением забивать голы. Что-то пошло не так в начале сезона, возможно, не по тому пути, к которому он стремился в межсезонье, но это, вероятно, заставляет его прогрессировать и добиваться большего», — приводит слова Лавиолетта в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 4:0. Таким образом, в последних десяти играх на счету россиянина десять голов.

Ранее хоккеист «Вашингтона» Конор Шири заявил, что каждый бросок Овечкина представляет опасность.